Анкара запретила въезд голландским дипломатам

Турция запретила послу Нидерландов в Анкаре возвращение в республику из отпуска, сообщил по итогам заседания правительства вице-премьер Нуман Куртулмуш. «Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования», - приводит его слова ТАСС. Анкара также будет препятствовать приезду голландских дипломатов в Турцию. «Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полеты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов», - сказал он. Кроме того, правительство рекомендовало парламенту распустить межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами, уточнил вице-премьер.

Кризис в отношениях двух стран развивается с 11 марта, когда Нилерланды не дали разрешение на посадку в Роттердаме самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Позднее в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политики Фатмы Сайян Бетюль Кайя, но ей не позволили провести агитационный митинг в поддержку конституционной реформы президента Реджепа Эрдогана, а затем блокировали вход в здание консульства. Ее машину остановила полиция и препроводила до границы с Германией. За этот инцидент Анкара требует от Нидерландов извинений. «Такое поведение неприемлемо. Это хамство, не сочетающееся с нормами демократии и правами человека», - указал Куртулмуш.

Голландские инвестиции в турецкую экономику составляют $ 22 млрд или 16% всех иностранных инвестиций, что является крупнейшей долей, указывает Reuters. Объем турецкого экспорта в Нидерланды в 2016 г. составил $3,6 млрд, для Анкары – это крупнейший рынок сбыта. Импорт голландских товаров в Турцию в прошлом году составил $3 млрд. Поток голландских туристов в 2016 г. несколько снизился из-за террористической угрозы – с 1,2 млн до 900 000 человек.

Источник агентства, близкий к голландскому правительству дал понять, что санкции, если они будут введены, могут идти в обход экономики. «В вопросе сакций нам нужно вести себя осторожно и быть реалистами. Мы не хотим закрывать окна» возможностей, сказал собеседник, уточнив, что Анкара, тем не менее, должна понять, что ее действия не останутся без ответа.