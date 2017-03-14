ЦРУ получило право ликвидировать боевиков с помощью беспилотников – WSJ

Право использовать беспилотники для нанесения ударов по подозреваемым в терроризме получило Центральное разведывательное управление (ЦРУ), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных чиновников. Президент США Дональд Трамп таким образом снял ограничения, сдерживавшие спецслужбу во времена правления его предшественника Барака Обамы.

До сих пор в задачи ЦРУ входило лишь обнаружение боевиков, с помощью тех же дронов, но удары по целям наносили военные. Теперь же эти полномочия получила и спецслужба. Причем, в отличие от Пентагона, который обязан сообщать о нанесенных ударах и их результативности, ЦРУ в этом вопросе никому не подотчетна. Представители ЦРУ и Пентагона от комментариев отказались.

Новыми полномочиями спецслужба уже воспользовалась в конце февраля, отмечает ТАСС – для ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Сирии по имени Абу аль-Хейра аль-Масри. О его уничтожении позже стало известно, но участие в этом ЦРУ не разглашалось.

В настоящее время ЦРУ, Пентагон и Белый дом обсуждают стратегию контртеррористических операций и распределяют сферы ответственности, указывает издание.