Хранитель Исаакиевского музея назвал нереальным вывоз экспонатов из собора до 16 апреля

Вывезти все музейные экспонаты из Исаакиевского собора до 16 апреля невозможно, это физически нельзя организовать с соблюдением всех требований законодательства. Это «Интерфаксу» заявил главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов. 14 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что администрация Санкт-Петербурга попросила директора музея Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище, переоформив их на другой музей, к Пасхе. Буров раньше говорил, что Сампсониевский собор был передан церкви в 2016 г., в нем был 141 предмет из музейного фонда, на их передачу и оформление ушло полтора года. По его оценке, для передачи Исаакия церкви нужно не менее 24–36 месяцев, так как в этом соборе несколько тысяч музейных предметов, в том числе не связанных с религиозной составляющей истории собора.

По словам Доминова, не готовы объекты для приема экспонатов, «намечены только объемы». Городские власти предложили разместить экспонаты из Исаакия на площадках Музея истории Санкт-Петербурга, этот вариант прорабатывается, однако конкретные сроки пока не ставились. «Я никаких распоряжений не видел и знаю об этом из СМИ. У меня нет никаких приказов, распоряжений – кругом только обсуждения, какие-то предложения», – сказал хранитель. Он уточнил, что в соборе около 26 000 перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. «Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции это не так просто. Дата 16 апреля – она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна», – добавил Доминов.

В пресс-службе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко не стали комментировать информацию. «Слухи не комментируем», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.