Песков о фильме CNN про Путина: достаточно одиозный материал

В фильме CNN «Самый могущественный человек в мире» о Владимире Путине нет «ничего нового», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин лично не успел ознакомиться с фильмом, так как он вышел ночью: «Мы какие-то выжимки из СМИ читали». Песков подчеркнул, что «все было так, как и прогнозировалось».

«Это очередной материал в русле истеричного эмоционального фона, который основывается на мнении, не имеющем под собой ничего существенного, мнении, которое чаще всего является абсолютным вымыслом», – добавил он. «Зачастую эти мнения формулируют в материале CNN разные представители, которые уже успели выйти в тираж. Поэтому это достаточно одиозный материал, из серии того, что было, ничего нового там нет», – считает Песков.

Он уточнил, что попытался дать свою точку зрения, «которая в каком-то объеме присутствует».

Телеканал CNN выпустил документальный фильм о президенте России в ночь на вторник. Автор фильма Фарид Закария показывает этапы политической карьеры Путина и рассуждает о возможных причинах вмешательства России в президентские выборы в США.