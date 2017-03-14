Директор Исаакиевского собора назвал оптимальный срок для описи и вывоза экспонатов

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» еще не определил возможные сроки вывоза экспонатов в связи с планируемой передачей здания в пользование Русской православной церкви, сроки сейчас просчитываются, заявил ТАСС директор музея Николай Буров. О вывозе всех экспонатов к Пасхе этого года речи не идет, добавил он. 14 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что администрация Петербурга попросила Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище, переоформив их на другой музей, к Пасхе, 16 апреля. Главный хранитель музея Мансур Доминов назвал эти сроки нереальными. Сотрудник пресс-службы администрации Петербурга отрицает, что давались какие-либо поручения по вывозу экспонатов Исаакия. «Это невозможно, поскольку нет даже официального обращения РПЦ о передаче собора», – сказал он «Ведомостям».

«Мы получили задание просчитать сроки, за которые экспонаты Музейного фонда могут быть описаны и вывезены, и сейчас ведем эту работу, – сказал Буров. – Одновременно мы обратились к нашим работодателям, правительству города с просьбой дать нам письменное распоряжение, какого мы до сих пор не получили, хотя именно такое распоряжение должно быть отправной точкой в определении сроков». Он напомнил, что март 2019 г. для этих целей – оптимальный срок. Минимальный срок может быть короче, «но, конечно, это не месяц», добавил он.

По поводу сообщения о возможном будущем объединении музея с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга Буров сказал: «Как предложение это пока рассматривать нельзя, но как один из возможных вариантов – было бы логично».