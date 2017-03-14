Горизбирком Петербурга откажет в проведении референдума по Исаакию – «Фонтанка»

Городской избирком Петербурга подготовил проект отказа в заявке на проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом сообщает «Фонтанка.ру», в распоряжение которой попал этот документ. Он будет рассмотрен 14 марта.

В проекте говорится, что заявители приложили к ходатайству отдельный лист со своими именами, фамилиями и подписями, но не скрепили его должным образом с самим заявлением о проведении референдума. Если подписи членов инициативной группы находятся на отдельном листе, не скрепленном надлежащим образом с ходатайством, это «не свидетельствует о подписании ими вышеуказанного ходатайства», цитирует издание. Также в комиссии заметили, что и остальные документы не прошиты.

«В протоколе перечислены лица, присутствующие на собрании инициативной группы по проведению референдума 20 февраля 2017 г., в количестве 20 человек, при этом в протоколе указано, что по первому и по второму вопросу в голосовании принимало участие 22 человека», – нашел горизбирком еще одно несоответствие. «Фонтанка» предполагает, что в протоколе забыли упомянуть депутата Михаила Амосова и члена правления Российского творческого союза работников культуры Юрия Подражанского.

Также в горизбиркоме посчитали, что 19 человек недостаточно для голосования за формулировки вопроса для референдума: «Законодательно установлено, что для выдвижения указанной инициативы необходимо не менее 20 человек».

В документах действительно есть недочеты, их скоро исправят, сказал «Фонтанке» депутат городского заксобрания Борис Вишневский. «Что же касается числа голосовавших, то закон устанавливает требование только численности инициативной группы, а не количества проголосовавших», – добавил он.

Заявка о референдуме была подана в горизбирком Петербурга 28 февраля. В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и Партии роста, представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники. Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?». По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.