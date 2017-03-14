Минкультуры: вывозить экспонаты из Исаакия нельзя до передачи собора РПЦ

Вывозить музейные экспонаты из Исаакиевского собора нельзя до передачи здания храма в ведение РПЦ, заявило Министерство культуры. Так пресс-служба ведомства прокомментировала сообщение источников РБК о том, что администрация Петербурга попросила директора музея Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище, переоформив их на другой музей, к 16 апреля 2017 г. Сотрудник пресс-службы администрации Петербурга отрицает, что давались какие-либо поручения по вывозу экспонатов Исаакия. «Это невозможно, поскольку нет даже официального обращения РПЦ о передаче собора», - сказал он «Ведомостям».

Перемещение музейных предметов, которые сейчас находятся в Исаакии, относится к компетенции Петербурга и «не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», говорится в комментарии Министерства культуры, поступившем в «Ведомости». Министерство напомнило, что перемещение музейных предметов непосредственно внутри музея относится к компетенции руководства самого музея.

В ведении Минкульта находятся вопросы о передаче музейных предметов, находящихся в федеральной собственности, в пользование религиозной организации. Но пока министерство документов об их передаче не получало. После их поступления их полагается рассмотреть в двухмесячный срок. «Кроме того, передача предметов также не может быть произведена до окончания процесса передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», - добавили в министерстве.

Директор музея Николай Буров сказал ТАСС, что идет расчет сроков, за которые можно успеть описать и вывезти экспонаты музея, но они не определены, так как отправной точкой должно стать письменное распоряжение мэрии Петербурга об описи и перевозке этих предметов, но такого документа музей еще не получил. Главный хранитель музея Мансур Доминов назвал срок до 16 апреля нереальным. Буров, в свою очередь, отметил, что март 2019 г. для этих целей – оптимальный срок. Минимальный срок может быть короче, «но, конечно, это не месяц», добавил он.

На фоне обсуждения информации о возможном пожелании властей о вывозе всех экспонатов к Пасхе группа петербургских депутатов подписала обращение к министру культуры Владимиру Мединскому. Они попросили его вмешаться в ситуацию, сообщила ТАСС один из авторов обращения, депутат Оксана Дмитриева. По ее словам, они просят министра обеспечить хранение и управление объектами музейного фонда в соответствии с законом «О музейном фонде РФ».