Скворцова рассказала о росте средней продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода. «Продолжительность жизни увеличилась на полгода, по предварительным данным, до 72 лет. У женщин - свыше 77 лет, у мужчин - 66,6 года (66 лет 7 месяцев), – сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Скворцовой, в прошлом году умерло на 17 500 человек меньше, чем в 2015 г. «Очень значительно - на 18% за один год - снизилась материнская смертность. Она достигла небывалых величин для нашей страны - 8,3 на 100 000 родов. В 2011 г. это было 16 на 100 000 родов», - добавила министр.

Младенческая смертность снизилась на 8% до шести смертей на 1000 родившихся живыми. «Но в январе текущего года это уже 5,1, – отметила она. – На сегодняшний день в 56 регионах младенческая смертность ниже 5».