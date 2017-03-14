Садовничий прокомментировал ситуацию с диссертацией Мединского

Диссертационный совет истфака МГУ не стал рассматривать докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского, поскольку в ней не было заимствований и нарушений правил защиты заявил ректор университета Виктор Садовничий. Как передает «Интерфакс», он заявил это на пресс-конференции в Москве.

«Решение совета: ознакомившись с материалами, диссертационный совет исторического факультета не видит оснований для дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия указаний на заимствования и нарушение процедуры защиты», - звучит точная цитата.

Это решение было принято в начале февраля. Между тем к работе Мединского и не предъявлялось обвинений в некорректных заимствования, претензии были к ее ненаучности. Отвечая на уточняющий вопрос о том, что предложение о рассмотрении диссертации Мединского было связано не с заимствованиями, а с «ненаучностью» работы, ректор МГУ сказал: «Я бы дальше дискуссию не продолжал, ни вы, ни я не являемся специалистами. Это решение совета исторического факультета. Я вам прочитал в точности решение. Если бы [диссертация была] по математике...»

В начале марта «Коммерсантъ» узнал о многочисленных нарушениях на заседании диссовета. Кроме того, по словам профессора истфака Сергея Мироненко, сама работа и не дошла до совета, ее по ошибке послали на другой факультет, и, исправляя ошибку, ректорат переслал часть документов на истфак, но диссертацию они так и не получили. Вскоре стало известно, что и сам диссовет был закрыт: в МГУ создаются собственные диссоветы, а прежние, существовавшие при Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ликвидируются.

14 марта Садовничий заверил, что закрытие части диссертационных советов МГУ не было связано с рассмотрением данной диссертации, это произошло «до всех событий, мы работаем над созданием своих диссертационных советов». Он добавил, что по новым правилам в течение года должны быть заменены все диссоветы, скоро их уже будет 23.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению заявителей, диссертация Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Диссертация была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку, по словам Филиппова, истек двухмесячный срок его рассмотрения. Позже было решено направить диссертацию в диссовет МГУ.