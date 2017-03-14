Министру сельского хозяйства напомнили, кто в России источник власти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву, что источником власти является российский народ.

Министр на выездном заседании фракции «Единой России» заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (информацию) до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...», – обратился он к депутатам.

«Александр Николаевич, они и есть власть. Вы перепутали немного», – прервал его Володин. На это министр ответил, что имел в виду правительство России. «Источник власти – народ, а депутаты – это представители», – пояснил председатель Госдумы. «Вы не на сельском сходе», – подчеркнул Володин, после чего в зале раздались аплодисменты.