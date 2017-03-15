Китай не хочет торговой войны с США

Китай не хочет торговой войны с США и настаивает на переговорах для поиска общих интересов. Как передает Reuters, это заявил премьер-министр КНР Ли Кэцян на ежегодной пресс-конференции по завершении парламентской сессии. По словам премьера, торговая война не сделает условия взаимной торговли более справедливыми. В Пекине надеются, что на какие бы ухабы ни наталкивались двусторонние отношения, они все равно будут двигаться в позитивном направлении. «У нас могут быть разные подходы к статистике, но я верю, что какими бы ни были разногласия, мы можем все сесть, поговорить друг с другом и выработать решения», - сказал он. А если какие-то решения не получится найти немедленно, эти проблемы можно будет отложить на будущее.

Вскоре после избрания президентом Дональд Трамп нарушил негласный запрет не иметь прямых контактов с лидерами не признаваемого Китаем Тайваня и поговорил по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь, чем вызвал серьезное неудовольствие Пекина. Позднее он заверил КНР, что не будет отходить от политического принципа «единого Китая», когда официальные контакты происходят только с Пекином. Также и в ходе предвыборной кампании, и позднее Т рамп критиковал Китай за несправедливые ограничения США во взаимной торговле (манипуляции с курсом валют и завышении пошлин на экспорт китайских товаров) и грозился ответить симметрично, за военные действия в Южно-Китайском море и за недостаточные усилия по давлению на КНДР.

Американские СМИ ранее сообщали, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле во Флориде. Ли Кэцян заявил 15 марта, что лидеры двух стран поговорили по телефону и подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений, передает «Интерфакс». Он добавил, что Трамп и другие американские официальные представители обещали, что Вашингтон будет строго следовать политике «одного Китая», это основа двусторонних отношений, которая не может быть нарушена.

Развитие сотрудничества с США Китай считает важным для поддержания обстановки мира, стабильности и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает «Интерфакс». Ли Кэцян при этом отметил, что развитие отношений со странами Азии - «приоритетный курс китайской дипломатии».