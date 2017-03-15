Эр-Рияд заявил об историческом развороте в отношениях с США

В Эр-Рияде встречу президента США Дональда Трампа и министра обороны Саудовской Аравии, заместителя наследного принца Мухаммада ибн Салмана аль-Сауда назвали историческим поворотным моментом в отношениях двух стран, передает Reuters. Встреча состоялась 14 марта в Вашингтоне. Собеседники сошлись во мнении, что Иран представляет угрозу безопасности в регионе. Трамп ранее неоднократно критически отзывался об Иране и особенно осуждал сделку по иранской ядерной программе, которая была заключена при участии администрации его предшественника, Барака Обамы, также на это соглашение с неодобрением смотрели в Эр-Рияде, полагая, что сделка важнее Обаме, чем отношения с саудовцами.

Старший советник принца Мухаммада заявил, что у двух стран был период разногласий по многим вопросом, но нынешняя встреча вернула двусторонние отношения на правильный путь и показала серьезные перемены в этих отношениях, в том числе по важным политическим, военным и экономическим вопросам. Советник напомнил, что принц считал сделку с Ираном «очень опасной».