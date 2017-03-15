Володин не видит перспективы в возрождении монархии в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает бесперспективной идею возродить в Россию монархический строй, передает «Интерфакс». «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», - сказал он. Агентство попросило его прокомментировать мнение главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости возвращения монархической формы правления в России.

«Нам демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия, - заявил 14 марта Аксенов телеканалу "Первый Крымский". - Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии».

В тот же день президент Владимир Путин вскользь высказался по этой теме на коллегии Генпрокуратуры. «Прокуратура создавалась, как известно, как око государево, - говорил он (цитата по сайту Кремля). - У нас, слава Богу, не монархия, а республика, и это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны, ну и самого государства как такового, как института».

Возродить монархию и альтернативную Россию собирался недавно экс-депутат Госдумы, монархист Антон Баков. Он планировал сделать это на трех островах Кирибати и вложить в проект 350 млн руб., но власти этой страны ему отказали.