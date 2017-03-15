Адвокат: Севастиди написала прошение о помиловании под диктовку начальника «Лефортово»

Осужденная за смску о военной технике, направлявшейся в сторону Абхазии, Оксана Севастиди была помилована после того, как написала соответствующее заявление под диктовку начальника московского сизо «Лефортово» Алексея Ромашина, рассказал ее адвокат Иван Павлов. По его словам, это было сделано без ведома защиты осужденной. Подробности помилования своей клиентки он изложил в Facebook.

По словам Павлова, прошение Севастиди написала сразу после заседания Верховного суда по ее делу 15 февраля. Адвокат напомнил, что до этого подготовка к началу рассмотрения дела и этапирование Севастиди прошло в удивительно сжатые сроки, однако 15 февраля ВС неожиданно отложил слушания на 15 марта. «Все торопились, и эта спешка заставила многих небезосновательно предполагать, что вопрос решен: Оксана будет освобождена из-под стражи в зале суда. Но что-то пошло не так, и 15 февраля кто-то нажал на тормоза», - рассказал он.

По возвращении в «Лефортово» Севастиди вызвали в кабинет начальника сизо. Там были Ромашин и еще три сотрудника изолятора, утверждает Павлов. По его сведениям, «Ромашин сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании». «После этого начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников», - добавил адвокат.

Жительница Сочи Оксана Севастиди была приговорена за госизмену к семи годам колонии. Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 г. признал Севастиди виновной по делу о госизмене за то, что в 2008 г., находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему знакомому в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии. 7 марта 2017 г. стало известно, что президент Владимир Путин ее помиловал. 12 марта она вышла на свободу.