Депутаты ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста

Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний после словесной перепалки лидера партии Владимира Жириновского с депутатами фракции «Единая Россия».

Жириновский негативно высказался в адрес подмосковных властей и «Единой России». Жириновский назвал Московскую область «криминальной», а депутатов «подкупленными». «И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы», — добавил он.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы по этике рассмотреть высказывания лидера ЛДПР, отметив, что политические выступления не должны быть оскорбительными. После этого Жириновский вывел фракцию из зала.