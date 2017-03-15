Рекордная доля населения считает Россию влиятельной страной

В России достигла максимума доля населения, которая считает значительным влияние страны на международные события. В 2017 г. так считают 86% опрошенных ВЦИОМом, в 2016 г. таких было 75%. Тех, кто сомневается во влиятельности России, было год назад 18%, сейчас их 10%. Последний опрос проводился 2-3 марта 2017 г. по телефону среди 1200 абонентов стационарной и мобильной связи.

В 2014 г. 54% респондентов считали, что в ближайшие 15-20 лет Россия станет одним из ведущих государств мира, сейчас 57% уверены, что это уже случилось (против 26% в 2016 г., 19% в 2015 г. и 10% в 2014 г.). 31% населения считает, что Россия станет великой державой через 15-20 лет, не верят в такую перспективу 10%.

Ощущение военной угрозы снижается, отмечает ВЦИОМ. Сейчас ее ощущают 42% опрошенных, в феврале 2015 г. в нее верили 68%. Из тех, кто согласен с наличием такой угрозы, 43% называют США потенциальным источником агрессии, 21% - Украину.

«Самоуважение россиян продолжает расти, и это самоуважение связано, прежде всего, с активной ролью и важным положением России как игрока в мировой политике, - прокомментировал результаты исследования гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. - Опрос ВЦИОМа зафиксировал исторический максимум доли респондентов, полагающих, что наша страна уже достигла статуса великой державы либо достигнет его в ближайшее время. На этом фоне снизилась обеспокоенность россиян внешними угрозами: стало больше тех, кто полагает, что никакой внешний противник не в силах нам угрожать. Среди тех же, кто считает, что такая угроза сохраняется, доминирует мнение, что она исходит преимущественно от США и НАТО».