Киев перекрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал временное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей в связи с захватом украинских предприятий и обострения ситуации в зоне силовой операции. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

СНБО, констатируя резкую эскалацию на востоке Украины, «насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», и «осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности» страны и учитывая то, что «РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик», решил: временно, до реализации пунктов 1-2 (меры безопасности) Комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 г., а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения, сказал Турчинов по окончании заседания СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко добавил, что полная остановка транспортного сообщения с ДНР и ЛНР будет действовать до тех пор, пока под украинскую юрисдикцию не вернутся предприятия.

«Исключение для перемещения грузов будет сделано только для гуманитарных грузов — украинских и международных гуманитарных организаций, ООН, Международного комитета Красного креста», — отметил Порошенко.