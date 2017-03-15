Амнистированной Севастиди ВС уменьшил срок с семи до трех лет

Верховный суд России смягчил приговор жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет за госизмену из-за направленного в Грузию sms о военной технике, а затем амнистированной президентом.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело Севастиди имеет гриф «совершенно секретно».

Жительница Сочи Оксана Севастиди была приговорена за госизмену к семи годам колонии. Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 г. признал Севастиди виновной по делу о госизмене за то, что в 2008 г., находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему знакомому в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии. 7 марта 2017 г. стало известно, что президент Владимир Путин ее помиловал. 12 марта она вышла на свободу.

Ее адвокат Иван Павлов позже рассказал, что Севастиди была помилована после того, как написала соответствующее заявление под диктовку начальника московского сизо «Лефортово» Алексея Ромашина. «Начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников», - сообщил адвокат.