В Дамаске взорван Дворец правосудия

В Дамаске произошел взрыв во Дворце правосудия, сообщает агентство Sana. Это случилось в квартале Аль-Хамидия. AFP и AP сообщают со ссылкой на государственное телевидение, что там, предположительно, взорвался смертник и есть погибшие.

Вскоре Sana уточнила, что в суде взорвался человек с поясом шахида и погибли гражданские лица. Источник агентства в полиции Дамаска сказал, что, по предварительным данным, погибли 25 человек.

В это время в Астане ожидают начала очередного раунда межсирийских переговоров, которые идут при посредничестве России, Турции и Ирана. Сообщалось, что туда должны были приехать представители вооруженной оппозиции.