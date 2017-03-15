Группа СКМ Ахметова сообщила об утрате контроля над активами в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Группа СКМ заявила о полной утрате контроля над всеми активами, расположенными на неконтролируемых территориях в Донбассе.

«Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 г., не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ)», - говорится в сообщении на сайте СКМ, опубликованном в среду.

«На протяжении трех лет наши предприятия на НКТ, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР», - подчеркивают в СКМ.

Кроме того, СКМ подает заявления в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов. Ранее группа СКМ уже обратилась в государственную фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над своими активами.

«Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на НКТ в рамках правового поля, включая обращения в украинские и международные суды», - указали в СКМ.