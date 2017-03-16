Постпред США при ООН: Мы не можем доверять России

Обвинения Вашингтона о причастности представителей ФСБ к взлому аккаунтов Yahoo вызвали категорическую реакцию постпреда США при ООН Никки Хейли. В своем первом интервью телеканалу NBC News она заявила о полном отсутствии доверия к России. «Примите это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», - заявила она.

Накануне большое жюри штата Калифорния предъявило обвинения в организации проведения кибератак на Yahoo двум сотрудникам ФСБ – Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также двум хакерам – россиянину Алексею Белану и проживающему в Канаде гражданину Казахстана Кариму Буратову. Это первые официальные обвинения Минюста США в адрес сотрудников ФСБ в организации и покровительстве хакерству.

В ходе хакерской атаки было украдено 500 000 пользователей. В итоге скандал повлиял на сумму сделки по покупке Yahoo компанией Verizon: интернет-бизнес Yahoo был продан на $350 млн дешевле, чем предполагалось, за $4,48 млрд.