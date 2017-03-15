США предъявили сотрудникам ФСБ обвинения в кибератаке на Yahoo

Большое жюри штата Калифорния предъявило четырем подсудимым, включая двоих сотрудников ФСБ, обвинение в организации и проведении кибератак на компанию Yahoo, в результате которых пострадали сотни миллионов клиентов, официально сообщил минюст США. «Киберпреступность представляет собой значительную угрозу безопасности и процветанию нашей страны, и данный случай - один из самых серьезных в истории. Власти США намерены преследовать людей, стоящих за подобными атаками, по всей строгости закона», - заявил министр юстиции Джефф Сешнс.

О том, что минюст США предъявит обвинение в кибератаке на Yahoo в 2014 г. двоим сотрудникам ФСБ России и двоим наемным хакерам, сегодня сообщила The Washington Post. Это будет первое в истории дело о кибершпионаже против российских госслужащих, пишет газета. О том, что власти США готовятся предъявить обвинения четверым людям, трое из которых находятся в России, в середине марта без деталей писал Bloomberg.

По данным издания, обвинения не связаны с атаками на серверы Демпартии США. Обвинения будут предъявлены в хищении данных и коммерческой тайны, подлоге и экономическом шпионаже, сообщили источники WP на условиях анонимности. По их словам, обвинение - результат двухлетней работы ФБР Сан-Франциско и международных агентств. ФБР и минюст США отказались от комментариев.

WP пишет, что обвиняемые сотрудники ФСБ - это бывший старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев (Forb, арестован в России по делу о госизмене) и его начальник Игорь Щусин. Докучаев фигурирует также в деле «Шалтай-Болтая» как контрразведчик-куратор этой хакерской группы. Нанятые ими хакеры - Алексей Белан («Абырвалг», разыскивается в США, находится в России «под защитой властей», утверждает минюст США) и гражданин Канады казахского происхождения Карим Баратов. 14 марта Баратова арестовали в Канаде.

Скандал с утечкой данных 500 000 пользователей повлиял на сумму сделки по покупке Yahoo компанией Verizon. В результате интернет-бизнес Yahoo обошелся Verizon на $350 млн дешевле - общая сумма сделки составила $4,48 млрд вместо $4,83 млрд. Yahoo приняла на себя обязательство компенсировать 50% ущерба, который может возникнуть в связи с утечкой данных. Гендиректор Yahoo Марисса Майер из-за этого отказалась от премии по результатам 2016 г. в размере $2 млн и от вознаграждения в форме ценных бумаг как минимум на $12 млн.