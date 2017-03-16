МЧС отправило в Донбасс 62-ю автоколонну с гуманитарной помощью

Утром 16 марта МЧС России отправило в Донецк и Луганск грузовики с 62-й партией гуманитарной помощи. Как сообщает ведомство, в колонне 40 машин, она разделилась на две части и пересекла украинскую границу на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев курган». До них машины дошли без задержек. После проверки на КПП грузовики с гуманитарным грузом общей массой более 500 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. В составе груза продукты питания, сообщает ведомство.