Костин помянул Трампа после вопроса о посредничестве между Сечиным и Улюкаевым

Президент-предправления ВТБ отказался комментировать информацию «Дождя» о том, что он передал главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину просьбу тогда еще министра экономики Алексея Улюкаева о вознаграждении работникам его министерства. «Если бы я был бы Трампом, я бы сказал, что fake news делают только "помоечные СМИ", которые самые несчастные люди на земле. Но поскольку мне негоже повторять слова американского президента, то скажу следующее - я никогда не буду комментировать никакую информацию, основанную на неназванных источниках», - цитирует Костина «Интерфакс».

«У нас был журнал "Компания", который тоже работал, к чему привело это на самом деле, - напомнил он. - Я не считаю необходимым и должным комментировать информацию, основанную на неназванных источниках. Думаю, эти источники используют в данном случае неблаговидно некие СМИ, поэтому не будет комментариев, потому что оно не стоит того. Если ты источник, называй, кто такой».

«Дождь» ранее сообщил, что Костин на просьбу о комментарии через «знакомого» сообщил, что информация телеканала не верна, а на официальный запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

Журнал «Компания», который упомянул банкир, прекращает существование после скандала с уголовным делом гендиректора издательского дома «ИДР-формат» Евгения Фельдмана, которого обвинили в вымогательстве $200 000. Акционеры «ИДР-формата» решили прекратить выпуск журнала и сократить сотрудников. По информации источников ТАСС, Фельдман пытался вымогать деньги у представителей группы «Сумма». По данным источника «Дождя», Фельдмана подозревают в том, что он обещал за взятку не публиковать в журналах издательства «ИДР-формат», «Профиль» и «Компания» сведения, порочащие репутацию холдинга «Сумма».