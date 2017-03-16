МИД России: Вопрос о новом постпреде в ООН остается открытым

Вопрос о назначении постпреда России в ООН вместо скончавшегося Виталия Чуркина пока не решен, заявил журналистам замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

«Вопрос пока не решен. Это вопрос высшего руководства», – сказал он, уточнив, что пока не знает ни сроков, ни кандидатур.

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 г.: он почувствовал недомогание, после чего был госпитализирован. Однако помочь ему не смогли. 24 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Источник АР сообщил, что эксперты установили причину смерти дипломата – сердечный приступ.