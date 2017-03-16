В Патриархии прокомментировали отсутствие заявки на передачу Исаакия

В Московской патриархии отсутствие заявки на передачу Исаакиевского собора объяснили тем, что РПЦ придерживается утвержденного плана. «Мы по-прежнему действуем согласно дорожной карте, утвержденной комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Изменений нет. Ждем решения вопроса о музейных ценностях», - заявил «Интерфаксу» источник в патриархии.

15 февраля о решении придерживаться этого плана говорила «Интерфаксу» глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, официальное заявление на храм церковь подаст только после того, как будет решен вопрос с музейными ценностями.

Комитет имущественных отношений Петербурга 30 декабря 2016 г. утвердил план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ на 49 лет, напоминает «Интерфакс». Широко известно это стало в январе. В соответствии с планом до 1 марта должна была быть определена возможность изъятия объекта из оперативного управления музея, до 1 июня - представлены сведения о составе и свойствах музейных предметов и музейных коллекций собора. В течение двух лет с момента издания упомянутого распоряжения должен быть заключен договор о передаче в безвозмездное пользование музейных предметов и коллекций Исаакия. Затем в месячный срок после заключения этого договора должно быть принято решение о подготовке распоряжения об изъятии собора из управления музея и о подготовке распоряжения о передаче объекта в безвозмездное пользование РПЦ. Оспорить решение о передаче собора церкви в суде не удалось, поскольку суд счел, что утвержденный план не является документом, закрепляющим решение о передаче.

По словам игумении Ксении, сначала нужно определить, какие из находящихся в Исаакиевском соборе музейных предметов находятся в федеральной, а какие - в городской собственности, что из них будет передано в пользование церкви, а что заберет музей. На стадии решения судьбы ценностей у РПЦ «будет право с чем-то согласиться, с чем-то нет».

«Не исключено, что какие-то экспозиции музей возьмет с собой в другое здание. Там же есть какие-то картины, которые музей захочет экспонировать. А какие-то предметы, вполне возможно, останутся, потому что музейная деятельность в соборе будет осуществляться, и вряд ли нужно экспонаты перемещать куда-то», - говорила она в феврале. Церковь готовит заявление о передаче ей музейных ценностей Исаакия, но это заявление невозможно подготовить без понимания того, что именно станет его предметом.

«В данном случае вообще вопрос поставлен так: сначала решаем вопрос по музейным ценностям, а потом уже разбираемся с самим зданием. Так обычно и делается на практике. Возьмите любой храм, который имеет внутри предметы музейного фонда: сначала решается вопрос о судьбе этих музейных ценностей», - объясняла юрист.