Пассажиропоток «Внуково» в феврале вырос на 46%

Пассажиропоток московского аэропорта «Внуково» в феврале вырос на 46%, до 1,008 млн человек, по сравнению с февралем 2016 г., сообщил оператор аэропорта.

Внутренние перевозки через «Внуково» в феврале выросли на 32,9% до 766 000 пассажиров, самыми популярными российскими маршрутами стали Санкт-Петербург, Сочи и Ростов-на-Дону.

Международные перевозки увеличились более чем в два раза до 242 000 человек. Популярностью пользовались курорты Турции (Анталья, Стамбул), Таиланда (Пхукет), Индии (Гоа), а также Ларнака, Баку, Минск, Мемминген.

Пассажиропоток другого столичного аэропорта «Домодедово» за аналогичный период увеличился на 3,4% до 1,817 млн человек.

Количество внутренних перевозок через «Домодедово» в феврале снизилось на 1,6%, до 1,095 млн пассажиров, международные, напротив, выросли на 11,1%, до 722 тыс. человек.

«Особенно хорошо положительная динамика февраля заметна на направлениях, открытых в текущем осенне-зимнем сезоне. Среди них такие города, как Санья, Дюссельдорф и Варадеро», – отметил заместитель директора аэропорта по коммерции Алексей Раевский, слова которого приведены в сообщении «Домодедово».