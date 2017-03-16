Число зарубежных поездок россиян сократилось в 2016 году – Росстат

Число поездок российских туристов за рубеж в 2016 г. составило 31,7 млн, что на 7,9% ниже показателя предыдущего года, но темп снижения турпотока замедлился. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Чаще всего в прошлом году россияне ездили в Абхазию (4,3 млн поездок), Финляндию (2,9 млн), Казахстан (2,8 млн), Украину (1,8 млн), Китай (1,6 млн). Также спросом у российских туристов пользовались Эстония (1,5 млн), Германия (1,1 млн), Польша (1,1 млн), Таиланд (867 000) и Кипр (813 000).

Больше всего российских туристов в 2016 г. потеряли Турция и Египет. Турция в 2015 г. занимала второе место, приняв 3,46 млн россиян. В 2016 г. она оказалась на 11-м месте, число приехавших россиян сократилось почти на 77%. По итогам первого полугодия страна занимала лишь 22-е место с результатом в 168 000 туристов (снижение тогда составило 88%), то есть во втором полугодии, когда направление было открыто в конце августа для чартеров, в Турцию приехали почти 630 000 россиян. Также снизился турпоток в Польшу, Германию, Финляндию, Литву.

Больше всего вырос турпоток на Кипр (плюс 47,8%), в Китай (плюс 30,5%), Болгарию (плюс 29,5%), Таиланд (плюс 28,4%), Грецию (плюс 23,3%). У Испании и Грузии прирост составил почти 14%, у Абхазии - 11%, Италии - 7%.