Трамп предлагает выделить $4,1 млрд на строительство стены с Мексикой до 2018 года

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает выделить на строительство стены на границе с Мексикой $4,1 млрд до 2018 г., пишет Politico со ссылкой на чиновника.

В нынешнем финансовом году Трамп хочет, чтобы конгресс разрешил выделить на строительство ограждения $1,5 млрд. На первом этапе предлагается определиться со способом строительства стены и изучить пилотные проекты, передает Reuters.

В 2018 г. конгресс должен выделить еще $2,6 млрд. Строительством стены на данный момент интересуются более 200 компаний. Ее общая стоимость составит более $22 млрд.

Президент собирается больше средств тратить на оборону США, на охрану границ, на контроль за соблюдением законов, пояснил руководитель административно-бюджетного подразделения Белого дома Мик Малвани. Президент хочет увеличить расходы на оборону на $54 млрд.