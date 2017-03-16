Постпредом России при ООН может стать заместитель Лаврова – «Коммерсантъ»

Основным кандидатом на должность постоянного представителя России при ООН является замминистра иностранных дел Сергея Лаврова Василий Небензя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре независимых источника в госструктурах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «пока никаких решений не принималось».

Небензя родился в 1962 г. Он закончил МГИМО, работает в системе МИД с 1983 г. Дипломат занимает пост замминистра иностранных дел Сергея Лаврова с июня 2013 г.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля, сейчас исполняющим обязанности постпреда России при ООН является Петр Ильичев.