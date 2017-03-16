Минздрав отрицает планы по запрету свободной продажи табака

Министерство здравоохранения России прокомментировало сообщение о планах запретить свободную продажу табака к 2035 г. Ведомство отрицает, что такое предложение внесено в новую версию антитабачной концепции. «Рядом специалистов предлагалось установить конкретную дату запрета свободной продажи табака (в частности, 2035 год), однако такое предложение на текущий момент не нашло широкой экспертной поддержки и по этой причине не включено министерством в актуальный текст проекта концепции», – говорится в сообщении Минздрава.

О том, что ведомство хочет признать признать табак к 2035 г. продукцией, запрещенной к свободной продаже, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на документ.