США просят Россию выдать обвиняемых в кибератаках на Yahoo

Минюст США обратился к Москве с просьбой о выдаче троих граждан России, обвинемых в совершении кибарпреступлений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Марка Раймонди. «У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая (юридическая) процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы», - заявил он агентству.

Накануне американские власти предъявили обвинения в киберпреступлениях двум сотрудникам ФСБ и двум хакерам - гражданам России и Казахстана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о причастности россиян к взлому аккаунтов Yahoo, нельзя рассматривать как обвинения в адрес российского государства, Москва готова к сотрудничеству в сфере кибербезопасности.