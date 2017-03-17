Госдеп: Проблема блокады самопровозглашенных республик должна быть решена мирным путем

В госдепартаменте США внимательно следят за «зыбкой» ситуацией с блокадой восточных территорий Украины и считают, что она может повлечь потенциально серьезные последствия в свете реализации минских договоренностей, поэтому хотят, чтобы проблема была разрешена. Это на брифинге заявил представитель ведомства Марк Тонер. Его спросили, считают ли США решение Киева запретить перевозку грузов через разграничительную линию нарушением минских соглашений.

«Хочу подчеркнуть, что важно, чтобы проблема была решена мирным путем и с учетом сохранения территориальной целостности Украины в международно признанных границах», - сказал он. За деталями он посоветовал обращаться в правительство Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта решил запретить железнодорожную и автомобильную перевозку грузов в самопровозглашенные ДНР и ЛНР и обратно, за исключением провоза гуманитарной помощи, проезд частных лиц через разграничительную линию разрешен. Президент Петр Порошенко утвердил это решение 16 марта. Также на год были введены санкции против «дочек» российских банков с госучастием: 100%-ной «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. Им запретили выводить с Украины капиталы в пользу их материнских структур в России. Эти решения СНБО принял с учетом решения России признавать личные документы, выданные властями ЛНР и ДНР, с учетом захвата украинских предприятий на не подконтрольной Киеву территории. Они будут действовать «до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений)» минских соглашений и «до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий».