Минобороны России раскритиковало доклады западных стран по Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков раскритиковал доклады западных стран о гуманитарной ситуации в Сирии. «Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей "свидетельствах" местных "активистов", скорее вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии», — заявил Конашенков.

Он отметил, что эти доклады не заменят сирийцам хлеба, медикаментов и крыши над головой. «Поэтому немалые деньги, затраченные на подготовку многочисленных фолиантов, лучше бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены», — заключил представитель Минобороны.

Сегодня российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики была проведена гуманитарная акция, в ходе которой в населенный пункт Дейр-эз-Зор провинции Дамаск было доставлено более 20 т гуманитарных грузов.