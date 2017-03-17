Меркель и Трамп обсудят НАТО, климат и Путина

17 марта в Вашингтоне состоится первая личная встреча президента Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает Reuters, эти переговоры могут помочь определить будущее трансатлантического союза и дадут наметки будущего сотрудничества двух наиболее влиятельных мировых лидеров. Источники агентства говорят, что Меркель тщательно готовилась к встрече, и, вероятно, она будет добиваться от Трампа заверений в поддержке сильного Евросоюза и обещаний участвовать в борьбе с изменением климата. Трамп и Меркель обсудят финансирование НАТО и отношения с Россией, добавляет агентство. Главными темами в Берлине считают те, которые затрагивают вопросы экономической и политической безопасности ФРГ, то есть, как пояснил Deutsche Welle один из советников канцлера, «положение в Евросоюзе, вокруг него и в особенности - ситуация на Украине, что связано с отношениями с Россией». Reuters известно, что Трамп будет просить у канцлера совета, какой подход выбирать, имея дело с президентом Владимиром Путиным. Как сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации США, «президенту будет очень интересно узнать об опыте канцлера о ее взаимодействии с Путиным». Также Трамп будет добиваться, чтобы страны Европы взяли на себя больше затрат в НАТО.

У Меркель сложились тесные отношения с предыдущими президентами США, Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим, и вероятно, что она будет стараться построить крепкие рабочие отношения и с Трампом несмотря на серьезные расхождения в их политике и на настороженное отношение Берлина к новому президенту США, сообщает Reuters. Агентство также напоминает, что канцлер - активный сторонник международных усилий по борьбе с глобальным потеплением. Весьма вероятно, что на встрече будет поднята тема участия США в парижских соглашениях по климату, сказал американский источник Reuters. Трамп ранее называл тему изменения климата выдумками и во время предвыборной кампании обещал, что выведет США из парижских соглашений, выполнение которых, по его мнению, слишком дорого обойдется американской экономике. В ноябре в интервью New York Times, впрочем, он сказал, что решений по парижским соглашениям еще не принял и продолжает оценивать ситуацию.

Первоначально переговоры двух лидеров намечались на 14 марта, но из-за снежной бури на восточном побережье США были перенесены на 17 марта.