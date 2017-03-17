Британская электронная разведка отрицает прослушивание Трампа по просьбе Обамы

Британская служба электронной разведки GCHQ официально заявила, что ее сотрудники не прослушивали телефонные разговоры нынешнего президента США Дональда Трампа в его офисе в Трамп-Тауэр. Как передает ВВС, GCHQ против обыкновения сделала это заявление после того, как бывший судья Эндрю Наполитано как аналитик заявил телеканалу Fox News, что Обама дал распоряжение о слежке за контактами Трампа и что при этом он использовал именно эту британскую спецслужбу. Вслед за Наполитано это утверждение повторил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. GCHQ назвала утверждения Эндрю Наполитано о том, что ее попросили записывать переговоры Трампа «нонсенсом», крайне смешными и посоветовала не обращать на них внимания.

Трамп недавно заявил, что по распоряжению Барака Обамы за ним была установлена слежка во время предвыборной кампании. Обама отрицал, что давал такие указания. Позднее Трамп сказал Fox News, что под «прослушкой и записью переговоров» может подразумеваться «много всякого разного» и что о требовании Обамы следить за ним он узнал из СМИ. В частности, он назвал статью в The New York Times, в которой не было утверждений об Обаме, а только о перехвате неких переговоров людей из окружения Трампа, и Fox News, который независимых репортажей про это не делал вовсе. Президент пообещал через некоторое время представить доказательства, которые сейчас уже есть и изучаются на предмет оптимального изложения.

По просьбе Белого дома утверждения президента изучили профильные комитеты палат Конгресса и не нашли никаких подтверждений, что Трамп-тауэр была на прослушке. Руководители комитета Сената по разведке в четверг сделали такое заявление от имени обеих партий. Также об отсутствии признаков прослушки заявил республиканец, спикер Палаты представителей Пол Райан. В среду то же заявили лидеры комитета по разведке Палаты представителей.

После этого Спайсер заявил, что президент настаивает на своем видении ситуации, передает Reuters. Он процитировал заявление Наполитано о том, что, по данным трех источников Fox News в разведке, Обама вышел за пределы своих полномочий и задействовал в этой слежке за Трампом не АНБ, не ЦРУ, не ФБР и не Минюст, а британскую GCHQ.