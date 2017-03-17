Госсекретарь США допустил применение силы в отношении КНДР

Политике «стратегического терпения» США в отношении Северной Кореи пришел конец, Вашингтон изучает ряд новых мер, в том числе в сфере дипломатии и безопасности, на столе появилась в том числе возможность военной реакции, если уровень угрозы, исходящей от КНДР, возрастет. Как передает Reuters, это заявил в Сеуле госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который посетил в пятницу Южную Корею в рамках турне по региону. В среду он был в Японии, в субботу посетит Китай. Одной из целей турне был заявлен поиск нового подхода к проблеме КНДР после «двух десятков лет неудачных попыток денуклеаризации» этой страны.

Любые действия Пхеньяна, которые будут угрожать Сеулу, встретят адекватный ответ, заверил Тиллерсон. «Если уровень угрозы от их программы вооружений возрастет до такого уровня, что мы будем уверены в необходимости предпринять ответные действия, эта опция будет рассмотрена», - ответил он на вопрос о возможной силовой операции.

Китай госсекретарь призвал соблюдать санкции в отношении КНДР. Также он заявил, что у Пекина нет причин «наказывать Южную Корею» за размещение на ее территории американской системы ПРО THAAD, она там установлена исключительно в целях обороны от Северной Кореи. Китай ранее назвал радар этой системы угрозой своей безопасности.

Президент США Дональд Трамп считает «главной и непосредственной угрозой» для своей страны Северную Корею и ее ядерную программу, сообщила 1 марта CNN со ссылкой на источник в Белом доме. В середине февраля КНДР объявила об успешном проведении очередных ракетных испытаний. В самом начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил КНДР об «эффективном и превосходящем» ответе на любое использование ядерного оружия.

В 2016 г. КНДР провела два ядерных испытания и несколько пусков баллистических ракет, ее действия серьезно беспокоят соседние страны. В новогодней речи лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты находится на финальных стадиях. Дональд Трамп, тогда еще не вступивший в должность президента США, на это написал в Twitter: «Не бывать этому».