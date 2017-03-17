Самопровозглашенная ЛНР собирается поставить в Крым 3,5 млн тонн угля за два года

Предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) намерены за два года поставить в Крым 3,5 млн т угля, сообщил руководитель ЛНР Игорь Плотницкий. Как передает «Интерфакс», он сказал, что контракт уже заключен и начинает действовать. По его словам, уголь доставляют на полуостров поездами через юг материковой части России, а затем - на паромах.

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко не уточнил объемы поставок угля из ДНР, но сообщил, что уголь идет в регионы России и транзитом в другие страны мира.

В начале марта в ДНР сообщили, что угольные шахты, расположенные на территории самопровозглашенных республик Донбасса, в том числе те, на которых было введено внешнее управление, прекратили поставки угля на Украину из-за попыток блокады дорог со стороны украинских активистов (поставки угля на Украину фактически прервались в середине февраля). 6 марта администрации этих регионов заявили, что добыча угля продолжается. Источник ТАСС сказал, что поставки пойдут в Россию. 14 марта Захарченко объявил об отправке в Россию первой пробной партии из 95 вагонов угля.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил прекратить перевозку грузов в ЛНР и ДНР и обратно, кроме гуманитарной помощи. 16 марта это решение вступило в силу. Причинами этого решения была названа экспроприация украинских предприятий в ДНР и ЛНР и решение Москвы признать личные документы, выдаваемые в этих республиках.