Штаб Навального в Томске эвакуировали после сообщения о бомбе

Предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального в Томске сразу после открытия эвакуировали из-за звонка о бомбе. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Пришел подполковник полиции, говорит - бомба в здании, всем покинуть зал. Волонтеры кричат и свистят», - написала она.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на пятницу с помощью монтажной пены заблокировали двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске. После освобождения координатор штаба Навального в Томске Алена Хлестунова сообщила, что неизвестные также повредили автомобили сотрудников штаба. Она рассказала, что машину облили черной краской, а у Фадеевой помимо этого еще и колеса проткнули.

6 марта в Нижнем Новгороде двери здания, где находится избирательный штаб Навального, были залиты монтажной пеной.