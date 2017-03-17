Заявку от РПЦ на передачу Исаакия подаст Московский патриархат

Заявку от имени Русской православной церкви на передачу в безвозмездное пользование Исаакиевского собора подаст Московский патриархат, передает ТАСС со ссылкой на источник в Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

«Заявку в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга будет подавать юридическая служба Московского патриархата», - заявил он, не назвав точные сроки подачи.

Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила, что формат процедуры передачи объекта был согласован городом и заявка от РПЦ на передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование не предполагается на этапе передачи музейных ценностей.

«Существует две процедуры - передачи здания и музейных предметов. Одна идет через передачу здания сразу при подаче пакета документов. А вторая - через оформление и согласование объектов, входящих в музейную коллекцию, а потом уже передача здания. Был выбран второй путь, и поэтому для первого этапа, на котором идет оформление музейных ценностей, подачи заявки по зданию от нас не предполагается», - говорила она.