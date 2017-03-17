Госсекретарь США не исключил упреждающего удара по Северной Корее

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают «все варианты» противостояния ядерной угрозе Северной Кореи, передает Bloomberg.

Тиллерсон заявил, что угроза со стороны Северной Кореи нарастает. Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по вопросу замораживания ядерной программы страны исключены. Тиллерсон считает возможным военный конфликт.

«Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Если Северная Корея предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант», - заявил госсекретарь.

Тиллерсон также предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать ответные меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD.