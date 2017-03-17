Шеф-редактора Regnum освободили под подписку о невыезде

Задержанный ранее шеф-редактор информационного агентства Regnum, гражданин Белоруссии Юрий Баранчик, отпущен под подписку о невыезде.

«По истечении 72-часового срока задержания наш сотрудник выпущен под подписку о невыезде. Теперь его дальнейшую судьбу будут решать прокуроры», - приводит «Интерфакс» слова главного редактора Regnum Модеста Колерова.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы не стал выдавать санкцию на арест журналиста, посчитав необоснованными доводы обвинения.

В настоящее время запущена экстрадиционная процедура, в ходе которой прокуратура должна решить, удовлетворить или нет запрос Минска о выдаче Баранчика. «Мы считаем, что нашего коллегу в Белоруссии преследуют по политическим основаниям и его нельзя выдавать», - добавил Колеров.