Канал NBC News узнал детали плана Пентагона по борьбе с ИГ

Пентагон представил президенту США Дональду Трампу новый план борьбы с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», сообщает телеканал NBC News. По его данным, план мало чем отличается от проекта бывшего президента Барака Обамы.

Новый план предусматривает продолжение бомбардировок позиций ИГ и поддержку местных сил, что должно, по мнению Пентагона, обеспечить возвращение контроля над иракским Мосулом и сирийской Раккой.

Также предлагается стремиться к тому, чтобы лишить ИГ источников дохода. Кроме того, военное ведомство США отмечает необходимость стабилизировать обстановку на освобожденных от боевиков территориях.

NBC News отмечает, что этот план оказался лишь слегка усиленной копией проекта Барака Обамы, который раньше высмеивал Дональд Трамп.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис отметил, что представленный Белому дому план является лишь предварительным вариантом. По его словам, это «грандиозная стратегия, которая делает акцент на дипломатии, экономике и информации, а не на военной составляющей».