Лавров обсудил с Эйро ситуацию в Сирии и конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с французским коллегой Жан-Марком Эйро, сообщается на сайте МИДа. В ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

«В ходе обсуждения ситуации в Сирии Сергей Лавров выразил удовлетворение тем, как продвигается работа в Астане, отметив, что неучастие в последней встрече групп вооруженной оппозиции свидетельствует лишь о том, что некоторые страны по-прежнему пытаются препятствовать мирному урегулированию», – говорится в сообщении.

Стороны договорились о сотрудничестве в ходе подготовки и проведения очередного раунда межсирийских переговоров, который стартует в Женеве 23 марта.

Министры также обсудили резкое обострение ситуации на Украине. Лавров выразил мнение, что перемирие не может быть обеспечено без политических шагов. Эйро выступил за прекращение блокады Донбасса.