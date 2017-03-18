Трамп заявил об огромном долге Германии перед США и НАТО

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись в пятницу, 17 марта. «Несмотря на то что вы слышали из фейковых новостей, у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель», – написал Трамп в Twitter.

При этом он заявил, что Германия должна НАТО большие суммы денег за предоставляемую защиту. «Германия должна огромные суммы денег НАТО и США за мощную и очень дорогую оборону, предоставленную Германии!» – заключил Трамп.

Вчера состоялась первая личная встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Встреча с Меркель прошла очень хорошо», – цитирует американского лидера Bloomberg. Визит Меркель был перенесен со среды на пятницу из-за снежного шторма.