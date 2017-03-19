Трамп считает Путина «крепким орешком»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал своего российского коллегу Владимира Путина крепким орешком. Ведущий называл Трампу имена разных политиков и известных личностей и просил коротко охарактеризовать их.

Говоря о Путине, президент США использовал фразу «tough cookie», что дословно переводится как «твердое печенье». «Я его не знаю, но он, безусловно, крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но однажды мы это узнаем», – сказал Трамп.

Президент США также дал краткую характеристику некоторым другим политикам. Так, он назвал свою советницу Киллиан Конвей «очень приятной женщиной», а Хиллари Клинтон «разочарованной».