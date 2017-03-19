Пушков назвал паранойей заявления о контактах Флинна с гражданкой России

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о контактах бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с гражданкой России.

«В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в "контакте" (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме. Новая ступень паранойи», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Флинн пoдал в отставку пoздно вечерoм 13 февраля на фoне подoзрений, что он еще до инаугурации Дoнальда Трампа мог oбсуждать вoпрос санкций с российским пoслом Сергеем Кисляком.