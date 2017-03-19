Минобороны Германии прокомментировало слова Трампа о долге перед НАТО

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о долге Берлина перед НАТО и США. «У нас нет долгов перед НАТО», – заявила Ляйен.

«Расходы на оборону также включают миротворческие миссии ООН, миссии в Европе и вклад в нашу борьбу с терроризмом и группировкой ИГ (запрещенная террористическая организация. – Ред.)», – добавили в Минобороны Германии.

Ранее Трамп заявил, что Германия должна НАТО большие суммы денег за предоставляемую защиту. «Германия должна огромные суммы денег НАТО и США за мощную и очень дорогую оборону, предоставленную Германии!» – сказал Трамп.