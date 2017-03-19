В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

Представитель Белого дома Шон Спайсер объяснил, почему президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время встречи в пятницу, 17 марта.

Как сообщалось, Меркель обратилась к Трампу с предложением пожать руки для протокольной фотосъемки. «Ну что, пожмем руки?» – спросила канцлер Германии. Однако Трамп проигнорировал ее предложение.

«Я не думаю, что он слышал вопрос», – сказал Спайсер в интервью Spiegel. Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями при встрече и по окончании совместной пресс-конференции.