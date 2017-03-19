В Конгрессе США заявили, что доказательств «сговора» Трампа и России нет

Председатель комитета по разведке в конгрессе США республиканец Девин Нуньес заявил, что доказательств связи предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией нет.

«Я отвечу вам очень просто – нет, – заявил Нуньес в интервью Fox News. – Учитывая ту информацию, которой я располагаю к этому утру, доказательств сговора нет».

Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о связях представителей Трампа с российскими дипломатами во время президентской гонки в США.